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ادعاء نيويورك يطلب سحب تمديد سجن مسؤول بنك تركي

7
DECEMBER
2018
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عربي 21 - طلب مكتب الادعاء العام في نيويورك بسحب طلب تمديد الحكم بسجن مسؤول سابق في بنك "هالك" المملوك للدولة التركية.
 
ويقضي محمد هاكان عطا الله حكما بالسجن لمدة 32 شهرا صدر في أيار/مايو لـ"مساعدته طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية" بحسب الادعاء في واشنطن.
 
وأثارت القضية توترا سياسيا بين أنقرة وواشنطن والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته.
 
وأشارت مصادر إلى أن المحكمة طلبت من مكتب الادعاء تقديم تفاصيل بشأن الطلب بحلول السادس من كانون الأول/ديسمبر لكن هذا الطلب سحب في وقت لاحق.
 
والشهر الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن إن الجانبين ناقشا ترحيل هاكان إلى تركيا حيث يمكن أن يقضي بقية فترة سجنه.
 
كما قال أردوغان أيضا في الشهر الماضي إنه ناقش قضية بنك خلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرا إلى أن المحادثات مضت "في مسار إيجابي". وقال دون ذكر تفاصيل إن ترامب أخبره أنه "سيصدر تعليمات للوزارات المعنية على الفور" فيما يتصل بالقضية.
 
وكان مراقبون توقعوا أن تنتهي القضية سريعا عقب الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون نهاية الشهر الماضي الذي أوقف في تركيا منذ 2016 ووجهت له تهم بالإرهاب والاتصال بجماعة فتح الله غولن.
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