بعد بلاغ كاذب.. إدارة CNN تطلب من موظفيها العودة لعملهم

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طلبت إدارة شبكة "سي أن أن"، من العاملين فيها بالعودة، بعد إخلائها المبنى في مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب بلاغ بوجود قنبلة في مبنى الشبكة الرئيسي.

وقالت الشبكة في خبر نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت إن بلاغا بالهاتف عن وجود قنبلة في مبنى الشبكة الرئيسي أجبرهم على إخلاء المقر حفاظا على سلامة العاملين فيه، ووقف البث المباشر لبعض الوقت.

وفي وقت لاحق، قال جيف زوكر، رئيس الشبكة الدولية، إن الجهات الأمنية أبلغتهم بإمكانية عودة جميع العاملين في مقر الشبكة بنيويورك لعملهم، بعد تأكيد خلو المبنى من أي أجسام مشبوهة.

وأكد أن المبنى آمن، وسليم، وبإمكان الجميع مباشرة عملهم من صباح اليوم الجمعة.

ووجه زوكر الشكر للجهات المسؤولة وللعاملين الذين تجابوا بشكل إيجابي مع الأمر.