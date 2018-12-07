28 ألفا في حفل عيد ميلاد طفلة.. والشرطة تتحرك

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وجهت طفلة هولندية في الخامسة عشر من عمرها دعوة لأصدقائها لحضور حفل عيد ميلادها في إحدى البلدات الهولندية الصغيرة عبر تطبيق سنابشات.

وأجبرت الطفلة لاحقا على الاختفاء بعد أن انتشرت الدعوة عبر سنابشات، ثم انتقلت إلى دعوة عامة على موقع فيسبوك، حيث عبر 28 ألف شخص عن رغبتهم في الحضور.

وفي الدعوة التي وجهتها الثلاثاء، قالت الطفلة إنها تريد من أصدقائها "الاحتفال معها في يومها الكبير في منزل الأسرة" في قرية كاتويك بالقرب من كوييك، بجنوب شرقي هولندا.

وخلال ساعات من نشر الدعوة على فيسبوك انهالات الموافقات على الحضور، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن الأمر وصل إلى مسامع الشرطة، فأصدر محافظة البلدة بيانا قال فيه "لن تكون هناك حفلة في كاتويك، وحذر من قدوم أي شخص إلى البلدة بنوايا خاطئة".

وأجبرت الشرطة الطفلة على مغادرة البلدة، التي لا يزيد عدد سكانها على بضع مئات من الأشخاص، مؤقتا بعد مخاوف من أن تجتذب دعوتها الآلاف من الأشخاص وبالتالي إثارة الشغب.

وقال والدا الطفلة إن الدعوة "تمت قرصنتها من موقع سنابشات" من قبل غرباء.

وقام شخص غير معروف بنشر الدعوة على فيسبوك، الجمعة، وفتح حسابا تحت مسمى "أحداث" على الموقع ونشر فيه دعوة الحفلة والعنوان، وأطلق على الحدث مسمى "بروجكت إكس كاتويك"، مستلهما اسم فيلم أميركي كوميدي في ذلك.

وعند إغلاق صفحة الحدث على فيسبوك، كان 8000 شخص قد أكدوا حضورهم، بينما أبدى 20 ألفا اهتمامهم بالحضور.

وقال عم الفتاة في تصريح للإذاعة الهولندية إن الفتاة أجبرت على الاختفاء، في حين قال محافظ البلدة فيم هيلنار في بيان "المؤكد أنه لا يوجد ولن تكون هناك حفلة في كاتويك".

وأشار إلى أنه يتحدث باسم البلدة وسكانها، وخصوصا هؤلاء الذين أصيبوا بالقلق جراء ذلك، مهددا بإيقاف كل من يأتي إلى البلدة "بنوايا سيئة".