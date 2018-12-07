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دولة تخصص مكافأة مالية "مجزية" لكل امرأة تنجب طفلا

7
DECEMBER
2018
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في ظل مساعيها لتشجيع المواطنين على الإنجاب وسط تراجع مقلق للمواليد الجدد، تعتزم حكومة كوريا الجنوبية منح مكافأة مالية "مجزية" لكل امرأة تلد طفلا.
 
وبحسب موقع "شوزن إلبو"، فقد وافق برلمانيو كوريا الجنوبية على تخصيص مكافأة قدرها 2200 دولار لكل امرأة تنجب.
 
واتفق كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الحرية المعارض، على إدخال المكافأة إلى موازنة العام المقبل.
 
ومن المرتقب أن يدخل قرار المكافأة حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية ابتداء من أكتوبر 2019، لكن هذا الإجراء لم يسلم من الانتقادات.
 
ويرى منتقدو القرار أن البرلمانيين يسعون إلى كسب الشعبية في الشارع، أملا في تعزيز حظوظهم في الانتخابات العامة لسنة 2020.
 
وبما أن هذا البلد الآسيوي يسجل 300 ألف ولادة في العام، فإن الكلفة الإجمالية لهذا القرار ستناهز 666 مليون دولار.
 
ويخشى المسؤولون في كوريا الجنوبية أن يؤثر العزوف عن الإنجاب في البلاد على توفر اليد العاملة والنمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
 
ويتردد الكثير من الكوريين قبل إنجاب الأطفال، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن حرص النساء على مستقبلهن المهني.
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