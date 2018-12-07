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بالصورة - الجريمة المروعة.. أم تقتل توأميها الرضيعين بطريقة بشعة

7
DECEMBER
2018
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في واحدة من الجرائم المروعة على مستوى العالم، اعتقلت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية والدة توأمين رضيعين يبلغان من العمر 10 شهور، بعد اكتشاف جثتهما في أحد فنادق الولاية.
 
وتعتقد الشرطة أن الأم هيذر لانغدون أغرقت طفليها الرضيعين ، اللذين عثر عليهما في نزل بوسط كاليفورنيا، وذلك بعد ليلة على ترتيب الشرطة للأم وطفليها مكانا للمبيت فيه.
 
وكان أحد الملاجئ قد أبلغ لانغدون بأنه لم يعد بإمكانها البقاء في الملجأ في مدينة تولاير بسبب إثارتها المستمرة للمشكلات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وقال مدير مركز الشرطة في تولاير جون هاملين إنه لم يكن هناك أي اتصالات سابقة مع لانغدون، البالغة من العمر 37 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على مساعدة من الجهات المعنية بالصحة النفسية لتقييم ما إذا كان يمكنها إلحاق الأذى بنفسها أو بأطفالها.
 
وأوضح أن الشرطة لم ترغب بترك الملجأ قبل أن تجد مكانا للعائلة في تلك الليلة الماطرة، ولذلك فقد عثروا على هيئة خيرية أبدت استعدادها لدفع أجرة الغرفة للأم وطفليها التوأمين.
 
وفي صباح اليوم التالي، تلقت إدارة الشرطة اتصالا طارئا من النزل يفيد بالعثور على طفلين رضيعين غارقين.
 
ووصلت الأجهزة المختصة إلى موقع النزل، وسارعت إلى محاولة إنقاذ الطفلين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى، لكنهما توفيا هناك بعد لحظات من الوصول.
 
وبعد استجواب الأم وتفتيش الغرفة في الفندق، احتجزت الشرطة الأم، بينما سعت للوصول إلى الأب، لكنها لم تتمكن من التعرف على هويته.
 
وتواجه الأم هيذر لانغدون، التي احتجزت من دون حق الحصول على كفالة، اتهامات بالقتل.
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