تطور جديد في قضية مؤسس ويكيليكس

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قال رئيس الإكوادور الخميس، إن بريطانيا وفرت ضمانات كافية لجوليان أسانغ لمغادرة سفارة حكومته في لندن، حيث يعيش مؤسس موقع ويكيليكس منذ عام 2012.

وقال لينين مورينو في مقابلة مع الإذاعة الخميس، إن حكومته تلقت ضمانات كتابية من حكومة المملكة المتحدة بعدم تسليم الناشط الأسترالي إلى أي دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.حسب أسوتشيدبرس.

ولم يقل مورينو إنه قد يجبر أسانغ على الخروج، ولكنه قال إن الفريق القانوني لأسانغ يدرس الخطوات التالية.

وزعم أسانغ لفترة طويلة أنه يواجه اتهامات سرية في الولايات المتحدة بسبب كشفه معلومات حكومية سرية للغاية على موقعه.