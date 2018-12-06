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روسيا وفنزويلا تتفقان على استثمار 5 مليارات دولار في قطاع النفط

6
DECEMBER
2018
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 أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا، اتفقتا على استثمار 5 مليارات دولار في قطاع النفط، وتصدير 600 ألف طن من الحبوب الروسية إلى بلاده.

ونشر مادورو في تسجيل مصور من موسكو على "تويتر": "تم توقيع عقود مع الشركاء الروس لضمان استثمار أكثر من 5 مليارات دولار، لزيادة إنتاج النفط، وتم ضمان استثمارات روسية بأكثر من مليار دولار في إنتاج التعدين، بشكل أساسي، الذهب".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى، ضمان واردات الحبوب لفنزويلا في العام 2019 والفترة اللاحقة، عدا عن توقيع عقد للمساعدات التقنية في ترميم أنظمة التسليح الفنزويلية.

وبدوره كان قد أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق اليوم الخميس، عن أمله باستمرار التعاون القائم بين روسيا وفنزويلا، وخاصة استضافة الطائرات والسفن العسكرية.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد دعا في تموز الماضي، لتفعيل التعاون العسكري مع روسيا، الصين، تركيا وإيران.

ويذكر أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كان قد وصل إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية وذلك من أجل تعزيز وتوسيع العلاقات الدبلوماسية وأطر الصداقة بين البلدين.

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