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هذا آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله!

6
DECEMBER
2018
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كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن الكلمات الأخيرة لجورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، الذي رحل فجر السبت 2 ديسبمر عن عمر ناهر 94 عاما.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مقربة من العائلة تحدث الرئيس جورج دبليو إتش بوش مع ابنه عبر الهاتف.
 
وفي المكالمة التي تمت عبر مكبر الصوت، قال الابن لوالده "لقد كنت أبا رائعا" وكان رد الأب وكلمته الأخيرة "أنا أيضا أحبك".
 
كما نقلت وسائل الإعلام ما جاء على لسان وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر الذي أكد أن آخر كلمات الرئيس الراحل كانت موجهة لابنه جورج.
 
وروى جيمس بيكر في تصريح لشبكة "إي بي سي"، حيث قال إنه عندما أخبر أحد مساعدي بوش الرئيس السابق أن بيكر يزوره، "استفاق وفتح عينيه.. ونظر إليه وقال مرحبا بك.. إلى أين نحن ذاهبون؟".
 
فقال بيكر: "نحن ذاهبون إلى الجنة".
 
ورد بوش قائلا "جيد.. هذا هو المكان الذي أريد أن أذهب إليه".
 
وأشار بيكر إلى أن الكلمات الأخيرة لبوش كانت في ختام مكالمة هاتفية مع ابنه جورج، بحيث قال: "وأنا كذلك أحبك".
روسيا اليوم
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