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لندن- عربي21 -

قال القاضي الأسترالي أندرو نابوليتانو إنه يعتقد أن دونالد ترامب الابن سيُوجه إليه اتهام خاص من قبل المحقق روبرت مويلر.

وقال نابوليتانو، خلال حوار مع "فوكس نيوز" الأربعاء، إن نجل الرئيس "أخبر أصدقاءه أنه يتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه".

وخلال نقاش حول مذكرة مايكل فلين، مستشار ترامب السابق، كشف أحد المحللين أن "خبر تعاون فلين مع فريق مولر كان صفقة كبيرة ".

وعندما سئل القاضي عن جاريد كوشنر، صهر الرئيس، أجاب: "لا أعرف عن جاريد كوشنر. أعتقد أن جيروم كورسي سوف يتم اتهامه. لا أعرف عن روجر ستون".

وتزايد التهديد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في احتمال تدخّل روسيا في الانتخابات الأمريكية، بعد أن أظهرت وثائق قضائية أنّ مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين تعاون بشكل كبير في العديد من التحقيقات عالية المستوى خلال العام الماضي.

وأوصى مولر، المدّعي الأمريكي الخاص المكلّف بالتحقيق في التدخّل الروسي، الثلاثاء، بعدم الحكم بالسجن على فلين؛ نظرا لتعاونه "الكبير" مع التحقيق.

ويظهر ذلك أنّ الجنرال المتقاعد قدّم "مساعدة كبيرة" لتحقيق مولر وغيره من التحقيقات عالية المستوى.