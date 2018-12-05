وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان معايير صفقة "أوبك+" لـ2019

A + A -

وصف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اللقاء الثنائي مع نظيره السعودي خالد الفالح الذي جرى اليوم قبيل اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لاتفاقية "أوبك+" بـ"الجيد".

وقال نوفاك في تصريح صحفي: اللقاء كان جيدا"، مضيفا أن الطرفين سيجريان المزيد من المحادثات في اليومين القادمين، حيث ستتوفر لديهما فرص للاتفاق حول المعايير المحددة لاتفاقية خفض إنتاج النفط للعام 2019.

ولم يكشف الجانب الروسي لحد الآن الشروط التي ترضيه لتمديد الاتفاقية.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة "رويترز" أن السعودية تسعى لإقناع روسيا، وهما دولتان تلعبان دورا أساسيا في الاتفاقية، بتحقيق خفض كبير في إنتاج النفط خلال العام القادم لتوازن السوق.

وأشارت السعودية إلى رغبتها في أن تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك" وخارجها قولها إن الرياض تريد أن تساهم موسكو في الخفض بما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا لكن روسيا تصر على أن الكمية يجب أن تكون نصف ذلك المقدار.

وينعقد اليوم في فيينا اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاقية "أوبك+" برئاسة وزير الطاقة الروسي.