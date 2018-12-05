صور فضائية لمباني الجامعة الألمانية في مصر تشبه شعار "النازية" تثير الجدل

A + A -

أثارت مجموعة من الصور الفضائية لمباني الجامعة الألمانية في القاهرة، جدلا واسعا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهورها على شكل يشبه شعار "النازية".

وظهر المبنى الرئيسي للجامعة وفقا لصور القمر الاصطناعي على خريطة غوغل، على شكل شعار النازية للزعيم الألماني أدولف هتلر، بينما ظهرت المباني الأخرى تشبه الشعار ولكنها غير مكتملة.

وتمكنت RT من التواصل مع أحد العاملين في الجامعة الألمانية بالقاهرة، والذي أكد بدوره أن هذه الصور عادت للظهور مرة أخرى، بعدما أثارت جدلا منذ عدة سنوات، وأكد المسؤولون أن المباني لم تكتمل بعد، ولكنها بقيت كما هي حتى وقتنا هذا.

وأكد رافضا ذكر اسمه، أن لا علم لديه ما إذا كان هذا مقصود أم لا، ولكن يجب الوقوف على حقيقة الأمر لوضع حد للجدل المثار حول هذه المباني، التي تستخدم شعار الزعيم النازي أدولف هتلر.