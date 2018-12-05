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انطلاق محادثات رباعية في جنيف حول الصحراء

5
DECEMBER
2018
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حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف المجتمعة في جنيف هذا الأسبوع لمناقشة النزاع في الصحراء، إلى التعامل مع المسألة بطريقة "بناءّة" وعدم فرض أي شروط لإجراء محادثات الرسمية.
ويشارك كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في المحادثات التي تبدأ الأربعاء، وتستمر يومين مع ممثل الأمم المتحدة في النزاع، هورست كولر، في مسعى لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ العام 2012.
 
وورد في بيان صادر عن المتحدث باسمه أن غوتيريش "يحض الجميع على المشاركة بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وبروح بناءّة في المحادثات".
 
وفشلت الأمم المتحدة مرارا في التوسط للتوصل إلى تسوية بشأن منطقة الصحراء، حيث خاضت المغرب والبوليساريو حروبا منذ عام 1975 حتى 1991.
 
وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء على وضع الصحراء لم يتبلور بعد.
 
ويؤكد المغرب على أن أي مفاوضات تتعلق بالمنطقة يجب أن تركز على مقترحه بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته. ويتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بشأن التجديد لبعثة "مينورسو" قبل 30 أبريل 2019.
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