إدارة ترامب ستبلغ النواب بقضية العلاقات مع السعودية ومقتل خاشقجي خلال أسبوعين

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ذكرت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تنوي إبلاغ مجلس النواب التابع للكونغرس في الولايات المتحدة بقضية العلاقات مع السعودية في ظل مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، والأزمة اليمنية.

وقالت المصادر، في حديث لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستجري اجتماعا مع جميع أعضاء مجلس النواب لإطلاعهم على موضوع العلاقات مع المملكة يوم 13 ديسمبر.

وأضافت مصادر الوكالة أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، ستخبر أيضا مجلس النواب بالمعلومات التي تتوفر لدى "CIA" حول قضية مقتل خاشقجي في غضون أسبوعين.

والثلاثاء أجرت هاسبل اجتماعا مع مجموعة من الأعضاء البارزين المعنيين في مجلس الشيوخ أبلغتها بتقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول اغتيال الصحفي ودور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الحادث، وذلك بعد أن واجهت انتقادات لاذعة بسبب عدم انضمامها إلى جلسة مماثلة عقدها الأسبوع الماضي وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس.

وأثار اجتماع اليوم أصداء واسعة بين السيناتورات المشاركين فيه، حيث أكد عدد منهم بعد ذلك أن الأمير محمد متورط في قتل الصحفي السعودي، داعين الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات حازمة ردا على هذا الوضع.

وبالتزامن مع ذلك انتقد بعض السيناتورات قرار هاسبل إجراء هذا الاجتماع مع مجموعة معينة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من إبلاغهم جميعا بتقرير "CIA".