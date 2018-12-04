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ما قصة علاقة هاري وميغان بكلوني وزوجته أمل؟

4
DECEMBER
2018
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ذكرت مصادر مقربة من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أنهما سيعينان جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين عرّابين لطفلهما الأول.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" قالت أسرة كلوني، إنه وأمل أصبحا من المقربين لميغان وهاري، وهما مرشحان لنيل هذا الشرف.
 
ويُعتقد أن أمل، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، وزوجها، تربطهما علاقة صداقة طويلة الأمد مع ميغان، وقد كان الزوجان كلوني من بين نجوم هوليوود الحاضرين في حفل زفاف ميغان وهاري.
 
وقال مصدر آخر مقرب من الزوجين كلوني، إن أمل وميغان مقربتان منذ سنوات، وقد أصبح هاري وجورج رفيقين بسبب ذلك.
 
وبحسب ما ورد في عدد من التقارير، فإن هاري وميغان سيحضران حفل عشاء الشهر المقبل في منزل كلوني في لندن، حيث سيكون باراك أوباما وزوجته ميشيل من بين المدعوين.
 
وأكد مصدر مطلع أن جورج "أخبر بعض الناس أن لديه حدسا قويا"، بأنه وأمل، سيكونان من بين الأزواج الذين سيطلب منهم أن يقوموا بهذا الدور الهام في حياة الطفل الملكي القادم.
 
وذكرت تقارير سابقة أن هاري وميغان استأجرا بالفعل مربية أطفال مشهورة أوصاهما بها الزوجان كلوني، حيث عملت المربية كوني، المعروفة بكوني سيمبسون، مع مجموعة من الأزواج المشهورين بينهم: جيسيكا بييل وجاستين تمبرليك، وكاش وإرين وجيسيكا ألبا، وإميلي بلانت وجون كراسنسكي.
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