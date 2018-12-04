living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طلب علني "وقح" يثير غضب أفضل لاعبة كرة قدم

4
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلال تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم، قام مقدم الحفل بطلب "غريب" من الحائزة على الجائزة، أثار استياءها ولاقى هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي لاحقا.
 
وبعد الإعلان عن فوز النرويجية أيدا هاغيربورغ بالجائزة، وصعودها على المسرح، طلب مقدم الجائزة، المغني الفرنسي مارتن سولفيغ، منها أن تؤدي رقصة "التويرك" على المسرح.
 
ووسط دهشة الجميع من "وقاحة" المغني والمنتج الموسيقي الفرنسي، ومن ضمنهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، أجابت هاغيربورغ "كلا" وبدا عليها الاستياء، قبل مغادرتها المسرح.
 
ولاقى طلب سولفيغ هجوما كبيرا على الإنترنت، واعتبر كثيرون تعليقاته مهينة للمرأة، وبها نوع من التقليل للنجمة النرويجية. 
 
واشتهرت رقصة "تويرك" في السنوات الأخيرة، ولكن يعتبرها الكثيرون "غير لائقة" وتميل "للإباحية"، وهو ما زاد الطين بلة. 
 
واعتذر المغني الفرنسي بعد الحفل مباشرة، في فيديو نشره على حسابه على تويتر، زعم فيه أن عدم فهمه للغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية هي السبب في تعليقاته، بالرغم من أن التعليقات جاءت بالفرنسية. 
 
كما نشر سولفيغ صورة له مع النجمة النرويجية، أكد خلالها أنها تفهمت أنها "مزحة" بعد أن تحدث معها، واعتذر لكل من شعر بالإهانة من جراء التعليق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout