زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية إلى جارته الجنوبية

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عربي 21 - قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إنه من المحتمل أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العاصمة سيئول قريبا في مساع لتحسين العلاقة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأشار مون خلال زيارة رسمية لنيوزيلندا إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي يزور فيها زعيم شمالي الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية رغم عدم وجود جدول زمني لكنه أشار إلى أهميتها.

ولفت إلى أهمية الزيارة في تسريع إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وتعزيز العلاقات بين الجارتين ومع الولايات المتحدة التي سبق أن عقد زعيماها قمة في سنغافورة قبل أشهر.

وكان الرئيس الجنوبي مون قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب منه أن يبلغ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بحبه له، وأنه سيلبي له أمنياته.

تصريح مون جاء بعد لقائه بترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، الاثنين.

وتابع: "طلب مني أن أبلغ كيم بأنه يريد أن ينفذ ما اتفقا عليه (خلال قمتهما الأخيرة)، وأنه سيلبي له أمنياته"، دون مزيد من التفصيل.

وكان ترامب أشار يوم السبت إلى أنه قد يجتمع مرة أخرى مع كيم في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط.