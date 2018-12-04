WSJ: مديرة CIA ستدلي بإفادة أمام "الشيوخ" عن قتل خاشقجي

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبيل، ستدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت أنباء تحدثت عن منع البيت الأبيض مديرة سي آي إيه من إعطاء إفادة في مجلس الشيوخ.

فيما هدد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، بحجب صوته في أي قضية مهمة تطرح في الكونغرس، وذلك حتى تطلع المخابرات الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتأتي تهديدات السناتور الجمهوري في أعقاب جلسة الإحاطة التي شهدها مجلس الشيوخ لوزير الدفاع والخارجية بخصوص قضية خاشقجي والحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

إلى ذلك، قال السيناتور الديمقراطي ديك ديربان إن أعضاء المجلس سألوا "خلال الإفادة عن سبب غياب مديرة جهاز الـCIA، جينا هاسبيل، وقالوا إنه كان بقرار من البيت الأبيض"، مضيفا: "البيت الأبيض لن يعترف بالتورط المباشر لمحمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي".