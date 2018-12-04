بريطانيا.. مذكرة لتنظيم استفتاء ثان حول البريكست

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سلم ناشطون يؤيدون تنظيم استفتاء ثان حول بريكست بينهم نواب من كافة الأحزاب السياسية مذكرة بهذا الصدد "تحمل أكثر من مليون توقيع" إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وقالت النائبة جاستن غرينينغ لفرانس برس "نريد التحقق من أن يكون للبريطانيين كلمتهم حول الخيارات التي باتت أمامنا".

ويستبعد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه خيار تنظيم استفتاء ثان لأن زعيمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي تدافع بقوة عن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي لأشهر.

وسيعرض الاتفاق في 11 ديسمبر على البرلمان لكنه يثير معارضة مؤيدي بريكست ومعارضيه على حد سواء.

والحملة لتنظيم استفتاء ثان انضم إليها في الأشهر الأخيرة أنصار لليمين واليسار على حد سواء. وقام الاثنين بتسليم المذكرة زعيم الليبراليين الديموقراطيين فينس كايبل وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس والنائب العمالي شوكا اومونا وجاستن غرينينغ.

وغرد اومونا "إن كنتم صوتم من أجل البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي (خلال استفتاء يونيو 2016 حول بريكست) فإن أحدا منكم لم يصوت من أجل هذه الفوضى".