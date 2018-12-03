أوبك تتسلم خطابا رسميا من قطر بانسحابها من المنظمة

A + A -

أعلنت منظمة أوبك اليوم الاثنين أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر يفيد بانسحابها من عضوية المنظمة بداية من 1 كانون الثاني 2019، كما أكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.

وذكر بيان صادر عن المنظمة إن "الأمين الأمين لأوبك محمد باركيندو استلم اليوم خطابا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 كانون الثاني المقبل".

وأضاف البيان "أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق، وبالإعلان التاريخي للتعاون من 10 دول من غير الأعضاء في أوبك".