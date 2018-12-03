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من غير المقبول توبيخ مساعديّ، هؤلاء فريقي! تفاصيل النزاع بين الدوقتين في القصر في قصر ويندسور

3
DECEMBER
2018
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قالت صحيفة The Daily Mail البريطانية إن كيت ميدلتون دخلت في خلاف شديد مع ميغان ماركل، بعد أن وبّخت الممثلة الأميركية السابقة عضواً في فريق مساعدي دوقة كمبريدج. ويزعَم أنّ دوقة كمبريدج أخبرت ميغان(37 عاماً) أنّه من «غير المقبول» أن تستهدف مساعديها وذلك قبل حفل زفافها الملكيّ في شهر مايو/أيار 2018 في قصر ويندسور.
 
تفاصيل النزاع بين كيت ميدلتون وميغان ماركل
وأشار تقرير لصحيفة The Sun أنّ كيت(36 عاماً) قالت لميغان، التي كانت ستصبح حينها عروس الأمير هاري، «إنهم فريق مساعِدِيَّ، وأنا أتحدّث إليهم (لا أنتِ)». ويأتي النزاع المشار إليه وسط شائعات عن وجود شقاق ونزاع بين الدوقتين، والذي برز منذ الإعلان عن أن الأمير هاري وميغان سينتقلان للعَيش خارج قصر كنسينغتون بداية العام 2019 المقبل. وأخبر مصدرٌ الصحيفة البريطانية أنّ ميغان وكيت تجادلتا حين «وبّخَت» ميغان أحد مساعدي كيت. وأضاف: «إنه موقف حرج وصعب، لكنه حدث لمرة واحدة وحسب، وهما عازمتان على الحفاظ على علاقة إيجابيّة، رغم اختلافهما الواضح في أسلوبهما وطريقتهما».
 
 
وذكرت بعض المصادر من داخل القصر الملكي لصحيفة Mirror أن المقربين المطلعين على الأمور، قلقون من أسلوب ميغان «السلطويّ الحادّ والفظّ».
أسباب مغادرة هاري وماركل قصر كنسينغتون
ومنذ أن انتشرت أخبار مغادرة الأمير هاري وميغان ماركل قصر كنسينغتون، ووصولاً لتأكيد القصر الملكي الخبر، كثُرت الأنباء التي تحدّثت عن أسباب هذا القرار المفاجئ. ويبدو أن القصة ليست كما جاء في بيان القصر الملكي بأن ميغان وهاري يريدان الانتقال للإقامة في فروغمور كوتدج Frogmore Cottage في ويندسور لاستيعاب عائلتهما الجديدة بعد قدوم طفلهما الأول في أبريل/نيسان 2019.
 
 
أولاً– انتشرت أقاويل عن توتر العلاقة بين دوق ودوقة ساسكس من جانب، ودوق ودوقة كمبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون من الجانب الآخر منذ أشهر. ووفق ما ذكرت صحيفة The Sun البريطانية، نقلاً عن مصدر مقرّب من ميدلتون وماركل في القصر، فإن الدوقتين مختلفتان جداً ولا تنسجمان معاً. ثانياً– زعمت مصادر أخرى أن سبب انتقال الأمير هاري وميغان ماركل إلى وندسور هو أهمية ذاك المكان بالنسبة لهما،  فهو «يعني الكثير بالنسبة لهما، فهو مكان زفافهما» وفق مصدر مطلع. ثالثاً-ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن هاري وميغان يخططان للانتقال حتى تتمكن والدتها دوريا راغلاند، من المشاركة في تربية حفيدها، والاعتناء به.
 
 
ويُقال إن دوريا البالغة من العمر 62 عاماً، والتي كانت تعيش في لوس أنجلوس وانتقلت مؤخراً إلى المملكة المتحدة، تريد أن تشارك في  تربية حفيدها. فيما يُعتقد أن الزوجين يريدان أن يكون لها جناح في منزلهما الجديد.
 
مما يتكوّن منزل ميغان ماركل وهاري الجديد في وندسور؟
يتكون المنزل الجديد الذي سينتقل إليه الثنائي الملكي ميغان وهاري في وقت مبكر من السنة المقبلة من 10 غرف نوم، كما أن الحديقة المحيطة بالمنزل تتضمن العديد من النباتات الجميلة. ولا يزال هذا المنزل الريفي بحاجة إلى بعض التجديدات، حيث أنه مقسم حالياً إلى 5 وحدات باعتباره منزلاً لموظفي القصر. وذكرت صحيفة The Sun أن المنزل، وبعد التحديث، سيحتوي على حضانة ومساحة لصالة ألعاب رياضية خاصة فضلاً عن قاعة لممارسة اليوغا، فلطالما عُرفت ميغان بأنها من أشد المعجبين بهذه الممارسة. وتقع قلعة ويندسور على بعد 30 ميلاً غربي مدينة لندن، وهي تعتبر «مكاناً خاصاً» بالنسبة للزوجين، وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسمهما، حيث سبق لهما الزواج في هذا المكان في شهر مايو/أيار 2018. ويقع منتزه فروغمور بالقرب من المنزل الريفي للزوجين، الذي احتضن الاحتفال المسائي بزفاف الزوجين، فضلاً عن كونه شاهداً على خطوبتهما منذ حوالي عام.
 
 
وأعلن مكتب دوق ودوقة ساسيكس أن «قلعة ويندسور تمثل مكاناً خاصاً للغاية لأصحاب السمو الملكي، وهم ممتنون لكون مقر إقامتهم الرسمي سيكون في هذه الملكية. وسيكون المكتب الرئيسي للدوق والدوقة في قصر كنسينغتون في لندن، كما جرت العادة».
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