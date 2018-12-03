في واشنطن كشفوا الأسباب الحقيقية لإلغاء ترامب لقاءه مع بوتين

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تحت العنوان أعلاه، كتبت ليوبوف غلازونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الدور الذي لعبته تصريحات محامي ترامب السابق في إلغاء الرئيس الأمريكي لقاءه مع نظيره الروسي.

وجاء في المقال: ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين. السبب الرسمي المعلن، كان صدام السفن الروسية والأوكرانية في مضيق كيرتش. لكن الذين التقتهم "موسكوفسكي كومسوموليتس" في واشنطن يرون ضرورة البحث عن سبب أكثر عمقا لقرار ترامب.

المسألة في أن ترامب بينما كان في طريقه إلى القمة في الأرجنتين، دارت حلقة أخرى من دراما محاميه السابق مايكل كوهين. اعترف المحامي بأنه كذب بشأن طموحات الملياردير التجارية الروسية أمام الكونغرس. ومن المعروف أن ترامب خطط لبناء "برج ترامب" في بلادنا وتفاوض حول ذلك مع مؤسسات روسية، رسمية وشبه رسمية. كان كوهين قد ادعى في السابق أن المباحثات توقفت في يناير 2016، عندما لم تكن حملة موكله الرئاسية قد انطلقت بالكامل بعد. الآن، اعترف: نعم، واصل ترامب جهوده حول برجه حتى يونيو 2016، عندما أصبح رجل الأعمال بالفعل مرشحا جمهوريا رسميا.

بالطبع، كان من الممكن إجراء مباحثات مع بوتين في مثل هذه الأجواء. لكن أي نتائج إيجابية في أمريكا كانت ستعتبر تأكيدا للشك في أن للرئيس ترامب مصالح تجارية في روسيا وهو يبني علاقات مع بلدنا لتحقيق مكاسب شخصية.

وفي الصدد، قال نائب رئيس البرامج الروسية والأوراسية في مركز كارنيغي بواشنطن، أندرو فايس، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "من الواضح أن ترامب شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، يحب أن يصعق الآخرين، أن يكون في مركز الأضواء.. من الصعب القول كم لعب محاميه السابق مايكل كوهين دورا هنا. ولكن من الواضح أن ترامب الآن ليس في أفضل وقت للتفاوض، فهذه لحظة خطرة للغاية".

وأضاف: "على مدى مسيرتي المهنية الطويلة في الخدمة العامة، لا أذكر أن السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة اختلطت بهذه الصورة الرهيبة. فمهما فعل ترامب، سيقول الديمقراطيون إن بوتين وضعه في جيبه".