كلفة الأضرار في قوس النصر بباريس قد تصل لمليون يورو

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أعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية فيليب بيلافال أن كلفة الأضرار الجسيمة التي لحقت بقوس النصر خلال أعمال العنف التي رافقت تظاهرات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية السبت قد تصل إلى مليون يورو.

وقال بيلافال لصحيفة لو فيغارو: "أقدّر كلفة الأضرار بمئات آلافاليوروهات، بل حتى بمليون يورو".

وأكد أنّ النصب سيظلّ مغلقاً أمام الجمهور لعدة أيام.

وقوس النصر الذي يعتبر من أبرز الرموز الوطنية في فرنسا تعرّض عصرالسبت لأعمال تخريب ونهب طالت الأثاث والأعمال الفنيّة وأجهزة الكومبيوتر، إضافة إلى جدرانه التي كتبت عليها شعارات بالطلاء.