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الحسناء في القفص.. حاولت تهريب مخدرات بمليون دولار

3
DECEMBER
2018
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اتهمت السلطات الباكستانية، الأحد، عارضة أزياء تشيكية بمحاولة تهريب كميات من الهيروين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، على متن رحلة متجهة إلى أيرلندا.
 
وتبلغ تيريزا هالسكوفا من العمر (22عاما)، وجرى توقيفها في مطار لاهور بباكستان، قبل عدة أشهر، بعدما عثرت السلطات هناك على كميات كبيرة من الهيروين في حقيبتها، وفق ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية.
 
وذكرت السلطات، أن نحو 9 كيلوغرامات من المخدرات كانت مخبأة في تماثيل صغيرة موضوعة في حقيبتها.
 
ودخلت تيريزا في نوبة بكاء، بعدما علمت خلال الجلسة بأنه جرى تأجيل المحاكمة مرة أخرى.
 
وقالت الشابة العشرينية، إنها زارت باكستان من أجل المشاركة من عروض أزياء، مؤكدة أنها لا تعرف كيف وصل الهيروين إلى حقيبتها، وقالت إن التماثيل كانت هدايا تلقتها أثناء الزيارة.
 
واعتقل في هذه القضية أيضا رجلان، ويواجها اتهامات بتهريب المخدرات، وذلك بعدما فحصت الشرطة هاتف عارضة الأزياء.
 
وفي حال إدانتها، فإن تيريزا قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في باكستان، التي تطبق عقوبة الإعدام على الذين تضبط معهم كميات تصل إلى 10 كيلوغرامات من المخدرات.
 
وتقول السلطات الباكستانية، إن عارضة الأزياء التقت رجلا في مدينة مانشستر البريطانية، طلب منها الذهاب إلى باكستان من أجل الترويج لعلامة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.
 
وأضافت أن تيريزا هالسكوفا وصلت إلى باكستان وأمضت عدة أيام، حصلت خلالها على المخدرات بغية تهريبها.
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