CNN تكشف عن خطة خاشقجي إنشاء "جيش" لمواجهة محمد بن سلمان

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كشفت رسائل إلكترونية بعثها الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، لأحد أصدقائه، نيته إطلاق حملة معارضة للسلطات السعودية وموقفه غير العلني من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت قناة "CNN" الأمريكية اليوم الأحد مجموعة من الرسائل التي بعثها خاشقجي خلال العام الماضي قبل مقتله عبر تطبيق "WhatsApp" لصديقه، المعارض السعودي، عمر عبد العزيز، الذي يقيم حاليا في مونريال الكندية.

وقالت "CNN" في تقرير إن عبد العزيز منح القناة حصريا حق الاطلاع على أكثر من 400 رسالة تضم تسجيلات صوتية وصورا وأشرطة فيديو تحدث فيها خاشقجي عن مخاوفه من احتمال الانتقام منه.

وانتقد خاشقجي في حوارات مع صديقه حملات اعتقالات النشطاء الحقوقيين التي جرت في السعودية خلال هذه الفترة.

وأشار تقرير "CNN" إلى أن الرسائل تظهر أن خاشقجي كان ينتقل من الحديث إلى العمل، حيث خطط الصحفي مع صديقه لتأسيس حركة شباب في الإنترنت ستقوم بأنشطة مناهضة لسلطات المملكة في الشبكة الإلكترونية.

وتشير الرسائل المكشوفة إلى أن خاشقجي أحال في أغسطس الماضي 5 آلاف دولار لعبد العزيز لإنشاء حركة النشطاء التي كانا يبحثان في تأسيسها ووصفها الصحفي بـ"الجيش الإلكتروني"، فيما وعد بإرسال 30 ألف دولار لاحقا وجذب ممولين أغنياء لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الشهر بالذات اعتبر خاشقجي وعبد العزيز أن السلطات السعودية ربما قامت باعتراض رسائلهما، واعتقد الأخير آنذاك أن شقيقه في السعودية مهدد بالحبس.

كما أكد عبد العزيز أنه يخطط لمقاضاة الشركة الإسرائيلية التي صممت البرنامج الإلكتروني المستخدم من قبل الرياض لاختراق هاتفه المحمول، وأوضح: "من المؤسف أن أقول ذلك لكن اختراق هاتفي له دور مهم بما حدث لخاشقجي".

وذكرت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق أن السلطات السعودية تمكنت من التجسس على عبد العزيز، الناشط المعارض للرياض، بفضل تطبيق إلكتروني من صناعة شركة "NSO Group" الإسرائيلي