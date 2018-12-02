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ترامب يكشف عن موعد لقائه المقبل بالزعيم الكوري الشمالي

2
DECEMBER
2018
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن لقائه القادم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ يونغ سيعقد في كانون الثاني، أو شباط، من العام المقبل.

وبحسب وكالة رويترز، هناك ثلاثة خيارات لمكان المقابلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ يونغ، وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أنه سيدعو كيم إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن "ملف كوريا الشمالية معقد للغاية… لأنه عندما حصلت عليه من الرئيس السابق، باراك أوباما، وخلال جلستنا تحدثنا وقال إن كوريا الشمالية بلا شك أكبر مشكلة تواجه البلاد".

وأضاف ترامب أنه مسرور للغاية من القرار الذي تم اتخاذه ونوع العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بكوريا الشمالية الآن.

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء لقاء القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12أيار، وما تم خلاله من مباحثات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

ومنذ ذلك الحين لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة: وتنتظر بيونغ يانغ أن تنفذ واشنطن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتعلن الإدارة الأمريكية أنها غير راضية عن عدم اتخاذ كوريا الديمقراطية خطوات جديدة بشأن نزع السلاح النووي. وكان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن "ملف كوريا الشمالية معقد للغاية… لأنه عندما حصلت عليه من الرئيس السابق، باراك أوباما، وخلال جلستنا تحدثنا وقال إن كوريا الشمالية بلا شك أكبر مشكلة تواجه البلاد".

وأضاف ترامب أنه مسرور للغاية من القرار الذي تم اتخاذه ونوع العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بكوريا الشمالية الآن.

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء لقاء القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12أيار، وما تم خلاله من مباحثات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

ومنذ ذلك الحين لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة: وتنتظر بيونغ يانغ أن تنفذ واشنطن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتعلن الإدارة الأمريكية أنها غير راضية عن عدم اتخاذ كوريا الديمقراطية خطوات جديدة بشأن نزع السلاح النووي.

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