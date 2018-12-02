العثور على قائد بحري أميركي كبير ميتاً في مسكنه

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أفادت البحرية الأميركية عن أن الأميرال الأميركي الذي يشرف على القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط عُثر عليه ميتاً بمقر إقامته في البحرين، مشيرة إلى أنها لا ترى شبهة جنائية في الوفاة.

وكان سكوت ستيرني، قائد الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين، ولم تحدد البحرية الأميركية سبب الوفاة.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون، قائد العمليات البحرية، إن "جهاز التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق، لكن في الوقت الحالي لا توجد شبهة جنائية"، وأضاف أن نائب ستيرن الأميرال بول شلايز تولى القيادة مكانه.

وكان ستيرني تولّى في أيار مهامه قائداً لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية - التي تشمل الأسطول الخامس - والقوات البحرية المشتركة.

وستيرني متحدّر من شيكاغو، والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرّجه من جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

ولاحقاً حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة للبنتاغون.

وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة، وتولّى في كابول رئاسة أركان فريق العمل المشترك الرقم 435 ولاحقاً رئاسة أركان فريق العمل المشترك بين الوكالات الرقم 435.

وفي الولايات المتّحدة مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، بما في ذلك منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.