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شعب فقير يملك أكبر إحتياطي ذهب....أشياء غريبة في "بلد العجائب" فقط

1
DECEMBER
2018
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تجذب الهند عددا كبيرا من السياح كل سنة، مستفيدة مما تزخر به تنوع حضاري وثقافي، لكن بعض الحقائق المذهلة عن هذا البلد الآسيوي تغيب عن كثيرين.

وبحسب موقع "برايت سايد" فإن الهند التي توصف ببلد العجائب تمتاز بأشياء فريدة مثل فصول السنة الستة عوضا عن الأربعة المتعارف عليها.

ويوضح المصدر، أن تقويم السنة يضم فصلين إضافيين يعرفان بفصل الرياح الموسمية فضلا عن فصل "ما قبل الشتاء".

ولأسباب دينية، يعد الهنود أكثر شعب نباتي في العالم من جراء ابتعادهم عن استهلاك لحوم البقر التي تحظى بمكانة مهمة.

وفي المنحى نفسه، تحتل الهند صدارة العالم في التنوع الديني، فحتى وإن كان 80 في المئة من سكان البلاد هندوسا، يوجد ملايين الأشخاص من أتباع الديانات المختلفة.

ومن طرائف الشعب الهندي، أنه يضم أكبر أسرة في العالم، ويتعلق الأمر برجل تزوج 39 امرأة وصار له 94 ولدا يلتفون حوله في صورة جماعية.

وفي أمر آخر لا يقل عجائبية، تقدم السلطات تعويضا ماليا لرجال الشرطة الذين يحافظون على شواربهم فلا يحلقونها.

ويسري الاعتقاد في البلاد بأن الرجل الذي يبرز شاربه يصبح أكثر قوة في أعين الآخرين، كما أن هذه الهيئة تعبر عن التمسك بإرث البلد ومظهر أبنائه.

وعلى الصعيد الأسري، تسجل الهند واحدا من أفضل معدلات الاستقرار الزوجي، فواحد في المئة فقط من الزيجات تنتهي بالطلاق.

ولأن الهنديات يحرصن كثيرا على حلي الذهب في الزينة، تملك النساء في هذا البلد قرابة 11 في المئة من احتياطي الذهب في العالم.

ويفوق ما يملكه الهنود من الذهب احتياطات بلدان اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وصندوق النقد الدولي.

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