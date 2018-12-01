living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال ألاسكا يشق الأرض ويحطم الجسور ويلوث المياه

1
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحدث زلزال قوي هز جنوب ولاية ألاسكا الأميركية، صباح الجمعة، شقوقا في بعض الطرق، وتسبب في محاصرة سيارات وتعطيل حركة المرور، وانقطاع بث قنوات تلفزيونية في أنكوريدج، أكبر مدن الولاية.
 
وتسلط صور الحطام في ولاية ألاسكا الضوء على قوة زلزال الجمعة المدمر، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي إن زلزالا قوته سبع درجات هز المنطقة الواقعة إلى الجنوب مباشرة من بوينت ماكينزي، وإن مركزه كان على بعد 13 كيلومترا شمالي أنكوريدج على عمق 43 كيلومترا.
 
واهتزت أنكوريدج، عاصمة الولاية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، والمناطق المحيطة بها بالزلزال القوي، حتى أصدر الحاكم بيل ووكر إعلانا بإغلاق المدارس بعدما انهارت الطرق والجسور.
 
ونصحت إدارة المياه والمرافق في أنكوريدج السكان بغلي الماء تجنبا لشربه ملوثا.
 
كما دمر الزلزال عدة مبان، وتبادل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لقطات لانفجار أنابيب واهتزاز أماكن تواجدهم لحظة وقوع الكارثة.
 
وتلى الزلزال عدد كبير من التوابع.
 
وأظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر كبرى تتناثر على أرضيتها سلع كانت مرتبة على الأرفف، ولقطات لغرفة الأخبار بمحطة (كيه.تي.في.إيه) التلفزيونية، وقد عمتها مظاهر الفوضى.
 
وتوقفت حركة المرور تماما في وقت الذروة في أنكوريدج، بعد أن وقع الزلزال حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينتش).
 
ويذكر موقع حكومة الولاية على الإنترنت أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع بها زلازل أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.
 
وشهد جنوب ألاسكا ثاني أكبر زلزال مسجل على الإطلاق بقوة 9.2 درجة في عام 1964.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout