هكذا نعى ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش

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نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش الأب الذي أعلنت وفاته يوم السبت عن عمر 94 عاما.

وفي بيان رسمي أشاد ترامب، الذي يشارك في قمة العشرين، في الأرجنتين بـ"الزعامة القيادية" للرئيس الراحل الذي شغل المنصب بين عامي 1989 و1993.

وكان متحدث باسم العائلة أعلن وفاة بوش الأب الذي كان يعاني من عدة أمراض.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.