ترامب وبوتين لم يتبادلا المصافحة أثناء قمة العشرين

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لم يتبادل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المصافحة أثناء قمة العشرين في الأرجنتين.

ونقل البيت الأبيض عن الفريق الصحفي المرافق للرئيس الأميركي قولهم إن "الرئيس [الأميركي] كان ضمن آخر الذين دخلوا ومرّ بجانب ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس بوتين دون أن يتوقف أمامهما للدردشة أو المصافحة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده يوم السبت على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجاً على الأوضاع في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف. ويذكر أنه في نفس اليوم أصبح معلوماً أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس طاقم البيت الأبيض، جون كيلي. وقال بيسكوف في هذا الصدد إن إلغاء هذا الاجتماع سيكون لدى الرئيس وفرة من الوقت لعقد اجتماعات مفيدة على هامش القمة.