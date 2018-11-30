هل سيلتقي ابن سلمان بترامب في الأرجنتين؟.. الأخير أجاب

A + A -

لندن- عربي21 -أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سؤال حول لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالأرجنتين من عدمه.

وقال ترامب في إجابة أمام الصحفيين بحسب ما نقلت "سي أن أن"، إنه لن يلتقي ابن سلمان لأنه "لم يتم إعداد ذلك".

وأضاف: "لم أقم بإعداده، فقط أعني، لقد كنت سألتقي به، لكننا لم نقم بذلك".

وأشار ترامب إلى أنه "كان يقابل العديد من قادة العالم الآخرين".

يذكر أن محمد بن سلمان، وصل إلى بيونس آيرس وذلك بعد قيامه بجولة خارجية شملت 4 دول عربية في 6 أيام، هي الإمارات، البحرين، مصر، وتونس.