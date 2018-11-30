كيت ميدلتون تتحدث للمرة الأولى عن طفل ميغان ماركل والأمير هاري المنتظر

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عربي بوست - نشرت مجلة People الأميركية تصريحات لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون خلال تواجدها مع الأمير ويليام في ليستر لتقديم العزاء في وفاة مالكه فيتشاي سريفادهانابرابا. وسأل أحد المعجبين كيت ميدلتون عن أطفالها الثلاثة: الأمير جورج (5 سنوات)، الأميرة شارلوت (3 سنوات)، والأمير لويس (7 أشهر)، خلال زيارتها مع الأمير ويليام إلى جامعة ليستر، الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

كيت ميدلتون تتحدث للمرة الأولى عن طفل ميغان وهاري

فأجابت: «إنهم بخير، شكراً لكم. هم متحمسون للاحتفال بعيد الميلاد، وبدأوا في إنشاد أغاني العيد الخاصة بهم، والتحضير لأشجار عيد الميلاد»، وذلك وفق فيديو نشره حساب Harry_Meghan_Updates على موقع إنستغرام. وتابعت كيت: «لويس يكبر شيئاً فشيئاً، لا أصدق أن عمره قارب سبعة أشهر، وقد بدأ يصبح صبياً فتياً الآن». ثم ردَّ المعجب بسؤالها عمَّا إذا كانت متحمسة لاستقبال طفل الأمير هاري وميغان ماركل المنتظر، فأجابت كيت على الفور «بالتأكيد». وأضافت: «هذا وقت مميز لاستقبال أطفال صغار، وسيكون من المميز جداً أن يحظى جورج وشارلوت ولويس بابن عم».

انتقال هاري وميغان من قصر كنسينغتون

وتأتي تصريحات كيت بعد شائعات تداولتها الصحف البريطانية قبل أيام، تتحدث عن وجود توتر في العلاقة بين ميدلتون وميغان ماركل، وأنها قد تكون السبب في قرار دوق ودوقة ساسيكس بالانتقال من قصر كنسينغتون. وسينشأ الطفل الملكي الجديد في منزل Frogmore Cottage في وندسور، على بعد حوالي 40 كم من قصر كنسينغتون، حيث يخطط هاري وميغان لاستبدال حياتهما في القصر بمنزل عائلي أكثر هدوءاً في أوائل العام المقبل. وصرَّحت كاتبة السير الذاتية للعائلة الملكية البريطانية، إنغريد سيوارد، ومؤلفة كتاب «زوجي وأنا» لمجلة PEOPLE الأميركية: «يشعر هاري أنه مقيّد جداً في قصر كنسينغتون في لندن»، وقد أخبر أصدقاءه بذلك كثيراً. إنه يتوق إلى الخروج من المكان». خلال الزيارة التي قام بها الزوجان إلى ليستر لتقديم العزاء في وفاة فيتشاي سريفادهانابرابا، تحدثت كيت إلى المتطوعين الذين ساعدوا في نقل الزهور وتذكارات أخرى إلى موقع مخصص لها. كما تلقت كيت وويليام بعض الهدايا الخاصة للأطفال الثلاثة، وشملت زي فريق ليستر سيتي لكرة القدم، داخل صناديق مصنوعة خصيصاً لهم. وقال ويليام مازحاً «سيتشاجرون بسبب قمصان ليستر وآستون فيلا»، ومن المعروف أنه من أشد المعجبين بآستون فيلا. واختتم حديثه قائلاً: «هذا كرم كبير منكم، إنه أمر رائع».