living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيت ميدلتون تتحدث للمرة الأولى عن طفل ميغان ماركل والأمير هاري المنتظر

30
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي بوست - نشرت مجلة People الأميركية تصريحات لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون خلال تواجدها مع الأمير ويليام في ليستر لتقديم العزاء في وفاة مالكه فيتشاي سريفادهانابرابا. وسأل أحد المعجبين كيت ميدلتون عن أطفالها الثلاثة: الأمير جورج (5 سنوات)، الأميرة شارلوت (3 سنوات)، والأمير لويس (7 أشهر)، خلال زيارتها مع الأمير ويليام إلى جامعة ليستر، الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
 
كيت ميدلتون تتحدث للمرة الأولى عن طفل ميغان وهاري
 
فأجابت: «إنهم بخير، شكراً لكم. هم متحمسون للاحتفال بعيد الميلاد، وبدأوا في إنشاد أغاني العيد الخاصة بهم، والتحضير لأشجار عيد الميلاد»، وذلك وفق  فيديو نشره حساب Harry_Meghan_Updates على موقع إنستغرام. وتابعت كيت: «لويس يكبر شيئاً فشيئاً، لا أصدق أن عمره قارب سبعة أشهر، وقد بدأ يصبح صبياً فتياً الآن». ثم ردَّ المعجب بسؤالها عمَّا إذا كانت متحمسة لاستقبال طفل الأمير هاري وميغان ماركل المنتظر، فأجابت كيت على الفور «بالتأكيد». وأضافت: «هذا وقت مميز لاستقبال أطفال صغار، وسيكون من المميز جداً أن يحظى جورج وشارلوت ولويس بابن عم». 
 
انتقال هاري وميغان من قصر كنسينغتون
 
وتأتي تصريحات كيت بعد شائعات تداولتها الصحف البريطانية قبل أيام، تتحدث عن وجود توتر في العلاقة بين ميدلتون وميغان ماركل، وأنها قد تكون السبب في قرار دوق ودوقة ساسيكس بالانتقال من قصر كنسينغتون. وسينشأ الطفل الملكي الجديد في منزل Frogmore Cottage في وندسور، على بعد حوالي 40 كم من قصر كنسينغتون، حيث يخطط هاري وميغان لاستبدال حياتهما في القصر بمنزل عائلي أكثر هدوءاً في أوائل العام المقبل. وصرَّحت كاتبة السير الذاتية للعائلة الملكية البريطانية، إنغريد سيوارد، ومؤلفة كتاب «زوجي وأنا» لمجلة PEOPLE الأميركية: «يشعر هاري أنه مقيّد جداً في قصر كنسينغتون في لندن»، وقد أخبر أصدقاءه بذلك كثيراً. إنه يتوق إلى الخروج من المكان». خلال الزيارة التي قام بها الزوجان إلى ليستر لتقديم العزاء في وفاة فيتشاي سريفادهانابرابا، تحدثت كيت إلى المتطوعين الذين ساعدوا في نقل الزهور وتذكارات أخرى إلى موقع مخصص لها. كما تلقت كيت وويليام بعض الهدايا الخاصة للأطفال الثلاثة، وشملت زي فريق ليستر سيتي لكرة القدم، داخل صناديق مصنوعة خصيصاً لهم. وقال ويليام مازحاً «سيتشاجرون بسبب قمصان ليستر وآستون فيلا»، ومن المعروف أنه من أشد المعجبين بآستون فيلا. واختتم حديثه قائلاً: «هذا كرم كبير منكم، إنه أمر رائع».
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout