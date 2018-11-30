يعمل على تهريب الأشخاص وابتزازهم مادياً.."اللبمي" في قبضة قوى الأمن

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نتيجة لمتابعتها ومكافحتها لظاهرة تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية، وبعد أن توافرت معلومات لديها، حول أحد المشتبه بهم الناشطين في هذا المجال، والذي يعمل على تهريب الاشخاص وابتزازهم مادياً بعد حجز أوراقهم الثبوتية، إضافةً إلى تهديدهم بواسطة السلاح، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويته، ويدعى:

- ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري) ملقّب بـ "اللمبي".

بتاريخ 20/11/2018 ، تمكنت دورية من الشعبة المذكورة من توقيفه بعد رصده، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب العديد من المذكرات والأحكام العدلية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.