سجن طيار ياباني تعاطى الكحول قبيل رحلة من لندن إلى طوكيو

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حكمت محكمة بريطانية اليوم الخميس بالسجن لعشرة أشهر على طيار يعمل لصالح الخطوط الجوية اليابانية لاستعداده لقيادة طائرة في رحلة من لندن إلى طوكيو بينما كانت كمية الكحول في دمه أعلى بواقع 10 مرات عن الحد المسموح به.

تم توقيف الطيار كاتسوتوشي جيتسوكاوا في 28 أكتوبر / تشرين أول الماضي بعدما شم سائق حافلة طاقم مطار هيثرو رائحة كحول وأبلغ مسؤولي الأمن.

أظهرت الاختبارات أن الطيار الأول البالغ من العمر 42 عاما كانت نسبة الكحول في دمه 189 ملليغراما لكل 100 ملليمتر دم، بواقع 10 مرات أعلى من حد 20 ملليغراما المسموح به. ويبلغ هذا الحد بالنسبة للسائقين في بريطانيا 80 ملليغراما.

وقال القاضي فيليب ماثيوز إن جيتسوكاوا عرض حياة الركاب للخطر، مضيفا أن العواقب كانت لتصبح "كارثية".

وفي معرض النطق بالحكم اليوم الخميس في محكمة آيلوورث الملكية بلندن، قال القاضي إن "مجرد التفكير في تصور أنك تسيطر على الطائرة مروع للغاية".