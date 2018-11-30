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مخابرات بريطانيا تضغط على ترامب لمنع تسريب معلومات سرية

30
NOVEMBER
2018
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عربي 21 - كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن قيام وكالة المخابرات البريطانية بالضغط سرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتفادي نشر معلومات سرية تتعلق بالتحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، ودعت إلى مراقبة مستشار السياسة الخارجية السابق للحملة الانتخابية كارتر بيج، وفقا للتقارير.
 
وفي يوم الأربعاء، هدد ترامب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحقيق وزارة العدل في تدخل الانتخابات الروسية، زاعما أن ذلك من شأنه أن يقوض جهود الديمقراطيين الجدد في مجلس النواب من التحقيق معه. كما أنه يعتزم نشر معلومات عن مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، التي سمحت للمحققين الفيدراليين بالتنصت على موقع بيج، الذي يشتبه في صلاته بروسيا.
 
وحذرت المملكة المتحدة ترامب من أن إلغاء تصنيف هذه المعلومات (سرية) من شأنه أن يفسد جهود جمع المعلومات الاستخبارية، وفقا لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.
 
 
 
وقالت مجلة "نيوزويك" إن هذا التصريح يثير تساؤلات حول ما إذا كان البريطانيون متورطين في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التعاون المحتمل بين حملة ترامب وروسيا للتأثير على نتائج انتخابات عام 2016.
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