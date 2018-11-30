ماي: سأقدم رسالة شديدة لابن سلمان حول قضية خاشقجي

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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تعتزم مناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتين.

وقالت ماي للصحفيين الخميس على متن رحلتها إلى بوينس أيرس: "أنوي التحدث مع ولي عهد السعودية، سأقدم رسالة شديدة الوضوح بشأن قضية جمال خاشقجي وأيضا بشأن قضية اليمن".

وعن قضية خاشقجي أوضحت: "نريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث ومحاسبة المسؤولين"، مضيفة: "بخصوص قضية اليمن، ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الإنساني. الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله".