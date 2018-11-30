living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"رحلة غرامية" بمقاتلة F16 أطاحت بضابط كبير

30
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير إعلامية أميركية جديدة، فضيحة أطاحت بقائد سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأميركي بولاية فيرمونت شمال شرقي الولايات المتحدة.
 
ففي عام 2015 أجبر الكولونيل توماس جاكمان على الاستقالة، بعد أن استخدم مقاتلة من طراز "إف 16" للانتقال إلى "واشنطن دي سي" لحضور اجتماع عمل، تبيّن فيما بعد أنه "موعد غرامي"، وفقا لما ذكر موقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية الإخبارية.
 
وحسب التقرير فإن جاكمان كان يتبادل رسائل الغزل مع شخصية لم يعرّف عنها، عملت لمدة شهرين في وزارة الدفاع الأميركية، قبل أن يرتب للاجتماع في يناير من عام 2015، وهو نفس الوقت المخصص أن يتواجه فيه من أجل لقاء عمل، حسب ما نقلت "فوكس نيوز" عن موقع " VTDigger" الإخباري المحلي في ولاية فيرمونت، الذي نقل بدوره المعلومات عن 3 أشخاص في الحرس الوطني على علم بالحادثة.
 
واستخدم جاكمان (55 عاما)، الذي شغل منصب قائد "الجناح المقاتل" رقم 158 في الحرس الوطني في فيرمونت، مقاتلة من طراز "إف 16" للتحليق مسافة 800 كيلومترا من مدينة بيرلينغتون في فيرمونت إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن دي سي، حيث الاجتماع.
 
وبسبب سوء الأحوال الجوية وإغلاق مدارج تلك القاعدة الجوية في ذلك اليوم، أخبر جاكمان تلك السيدة بأنه قد يتوجه إلى قاعدة لانغلي الجوية كخطة بديلة، لكن لم يتضح فيما بعد أين هبطت طائرته أخيرا.
 
وعندما علمت قيادات الصف الأول في قيادة الحرس الوطني في فيرمونت بما جرى، أصدروا الأوامر إلى جاكمان بأن يعود من واشنطن دي سي عبر رحلة تجارية، بعد أن أمضى ليلتين في فندق هناك، وبعد ذلك واجه أوامر أخرى بالاستقالة من منصبه، وهو يعمل حاليا في شركة البريد الوطني في فيرمونت.
 
ومن المعروف أن كلفة التحليق بمقاتلة من طراز إف 16 تبلغ 8 آلاف دولار في الساعة الواحدة. ومن غير الواضح فيما إذا كان جاكمان دفع تكاليف "الرحلة الغرامية" لسلاح الجو في فيرمونت.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout