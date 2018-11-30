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هبوط اضطراري لطائرة ميركل المتوجهة لقمة العشرين.. ماذا حصل؟

30
NOVEMBER
2018
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أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية بتنفيذ طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المتوجّهة إلى قمة مجموعة العشرين هبوطاً اضطراريا في ألمانيا.
 
وقالت المستشارية قرابة الساعة 20,20 إنّه "إثر مشكلة فنية هبطت الطائرة الحكومية بسلام في كولونيا قبل بضع دقائق".
 
ولم توضح المستشارية متى ستستأنف ميركل رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية ولكن وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" نقلت عن مراسلين لها يرافقون المستشارة في رحلتها أنّ ميركل ستستقل مساء الخميس طائرة أخرى للوصول إلى بوينوس آيرس.
 
والطائرة التي تعرّضت للمشكلة الفنيّة من طراز إيرباص إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء، بحسب "دي بي إيه".
 
وأوضحت الوكالة أنّ قائد الطائرة أبلغ قرابة الساعة 20,30 (19,30 ت غ) ركابها بأنّه سيضطر للهبوط اضطرارياً في كولونيا لأنّ مشكلة فنية أدّت إلى توقّف العديد من الانظمة الكهربائية.
 
وكانت الطائرة فوق هولندا حين حصل ذلك فعادت أدراجها إلى ألمانيا وتوجهت إلى كولونيا لأنّ هذه المدينة فيها مقر الطائرة الحكومية وفيها أيضاً الطائرة البديلة التي ستقل ميركل والوفد المرافق لها.
 
وأوضحت الوكالة أنّ هبوط الطائرة لم يكن سلساً بسبب كمية الوقود الكبيرة التي كانت لا تزال محمّلة بها.
 
 
 
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