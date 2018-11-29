تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها بعد تتويجها بسبب صورٍ إباحية

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بعدما تم تتويج ناتالي باوليك ملكة جمال اسكتلندا للسيدات في أيلول الماضي، جرّدها منظمو المسابقة من اللقب بسبب صورها الإباحية.



وكانت ناتالي البالغة من العمر 35 عاماً تعمل كعارضة أزياء في العشرينيات من عمرها وظهرت نصف عارية في مجلات للرجال. ويخالف هذا شروط المسابقة التي ترفض أن يكون للمتسابقات أي صور عارية.



وقالت باوليك إن ماضيها كعارضة للأزياء ليس شيئًا تُخفيه وهي فخورة بما أنجزته.



والجدير ذكره أن منظمي المسابقة منحوا اللقب للوصيفة آلانا ستوت، وزوجها ضابط سابق في القوات الخاصة، وهو صديق مقرب من الأمير هاري.

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