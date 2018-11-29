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تنظيم داعش يزداد قوة وتشددا في غرب أفريقيا

29
NOVEMBER
2018
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كشفت تقارير جديدة عن تنامي قوة تنظيم داعش المتشدد في غرب أفريقيا، خاصة بعد أن زاد تقاربها مع جماعة بوكو حرام النيجيرية، التي سبق أن بايعت التنظيم الإرهابي.
 
وكانت العلاقة بين داعش وبوكو حرام قد شهدت حالة من الفتور، قبل أن يقوم داعش باختيار الزعيم الجديد لبوكو حرام، أبو مصعب البرناوي، في أغسطس 2016.
 
ومنذ ذلك الحين، طرأت تغييرات كبيرة على جماعة بوكو حرام، إذ زادت سياساتها تشددا، وارتفعت وتيرة هجماتها، وقام تنظيم داعش بالترويج لهذه الهجمات، فمنذ أغسطس الماضي، روج داعش لـ23 هجمة نفذتها الجماعة.
 
كما أن سياسة بوكو حرام المتعلقة بالرهائن أصبحت أكثر تشددا، إذ كانت الجماعة تفرج في العادة عن رهائنها بعد مفاوضات، وهو ما حدث مع فتيات المدرسة المختطفات في نيجيريا، حسب ما ذكر موقع "ديلي مافريك".
 
أما الآن، فأصبحت الجماعة أكثر تشددا، وقد أظهرت جانبا جديدا، عندما قامت بإعدام واحدة من 3 رهائن لديها، عندما انتهت المهلة التي حددتها للحكومة النيجيرية للاستجابة لمطالبها.
 
وكانت بوكو حرام قد اختطفت 3 نساء عاملات في مجال الإغاثة، أثناء هجوم على بلدة ران في شمال شرق نيجيريا، في مارس 2017، ونفذت تهديدها بإعدام اثنتين منهن.
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