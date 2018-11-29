living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتفال بالمولود المنتظر ينتهي بحريق هائل وخسائر بالملايين

29
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ولد أم بنت؟ أشعل هذا السؤال حريقا ضخما أتى على عشرات الآلاف من الفدانات بإحدى غابات ولاية أريزونا الأميركية، الأمر الذي تسبب بخسائر بملايين الدولارات.
 
وذكرت "سكاي نيوز"، الأربعاء، أن ضابط الحدود، دينيس ديكي، الذي كان خارج الخدمة، أراد أن يحتفل مع أصدقائه بطفله الذي لم يولد بعد، بتفجير عبوة ناسفة مملوءة بمسحوق ملون يدل على جنس الطفل.
 
وأتى الحريق الناجم عن تفجير العبوة الناسفة على 47 ألف هكتار، وتطلب إخماد النيران المستعرة الاستعانة بنحو 800 رجل إطفاء، وذكرت السلطات أن إجمالي الخسائر وتكاليف الإخماد بلغت 8.2 مليون دولار.
 
وكان ديكي (37 عاما) وزوجته ريتا يريدان الكشف عن جنس طفلهما أمام أصدقائهم وأقاربهم، بتفجير عبوة مملوءة بمسحوق ظهر أنه أزرق للإشارة إلى أن المولود المنتظر صبي، وفق ما أظهر الفيديو، الذي نشرته سلطة الغابات الأميركية، مؤخرا، علما أن الحادثة تعود إلى أبريل 2017.
 
وأطلق الضابط الرصاص على العبوة الناسفة، مما أدى إلى انفجارها، وعلى الفور اشتعلت ألسنة اللهب في المكان، وشيئا فشيئا امتدت ألسنة اللهب إلى مناطق عدة، ووصلت لغابة كورونادو الوطنية القريبة.
 
وعلى الرغم من أن ديكي سارع إلى إبلاغ السلطات عن الأمر، إلا أن النيران كانت قد امتدت إلى مناطق شاسعة.
 
وفي أكتوبر الماضي، أقر الضابط الأميركي بأنه مذنب في إطلاق النار دون تصريح، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة قدرها 100 ألف دولار، فضلا عن تقديم تعويض بقيمة 500 دولار شهريا لمدة 20 عاما لمن تضررت أراضيه في الحادث.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout