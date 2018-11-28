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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان ارهابيي داعش يخططون لاستعمال ذخائر سامة لقصف مواقع قوات "قسد" في دير الزور، مشيرة الى ان داعش يصنع قنابل في احدى مستشفيات الكشمة.

وقالت الوزارة: "تصنيع ذخائر كيميائية بهدف قصف مواقع قوات قسد التي تحارب بدعم من الولايات المتحدة الارهابيين في منطقة هجين في محافظة دير الزور".

واشارت الوزارة الى أن "تعبئة القنابل بالمواد الكيميائية يعمل عليها 11 ارهابيا تدربوا على ذلك ووصلوا سوريا من الخارج".

واضافت ان داعش سيقصف مواقع "قسد" "من الطرف الذي تتمركز فيه القوات الحكومية السورية من أجل إثارة ضربات جوية مكثفة من قبل الطيران الأمريكي عليها".

واوضحت الوزارة أن القيادة العسكرية الروسية بسوريا نظمت عمليات مراقبة في دير الزور حيث ارسلت الى هناك منظومات رصد إشعاعية وكيميائية وبيولوجية.