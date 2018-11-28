زعيم الجمهوريين بالكونغرس يتوعد الرياض برد على قتل خاشقجي

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عربي 21 - وصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل قتل خاشقجي بـ"العمل المقيت" وقال إن وكالة الاستخبارات المركزية توصلت إلى أن السعودية متورطة بالجريمة.

وأوضح مكونيل أن الكونغرس سيكون له "رد على السعودية" بشأن قتل خاشقجي وأشار إلى أن الجريمة التي ارتكبها السعوديون تخالف كل القيم التي تدافع عنها الولايات المتحدة في العالم.

وأضاف: "لذلك من الضروري أن يكون هناك رد ونناقش حاليا كيف يجب أن يكون الرد الأنسب".

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كروكر إنهم يعلمون بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي.

وأضاف: "متأكدون للغاية من تورط ولي العهد في الجريمة. يجب على الأقل تحميلة المسؤولية لأن المؤسسة التي يديرها ارتكبت هذه الجريمة"، مؤكدًا على ضرورة دفع ثمن للجريمة.

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيتحرك حال لم يقدم البيت الأبيض على الخطوات اللازمة.

يشار إلى أن البيت منع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جينا هاسبل من إحاطة الكونغرس بتفاصيل تقرير التحقيق الذي أجرته بشأن مقتل خاشقجي.