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بولتون: لم استمع لتسجيلات مقتل خاشقجي لكني قرأت نصها

28
NOVEMBER
2018
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه لم يستمع لتسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، لكنه اطلع على مضمونها.
 
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الثلاثاء.
 
 
وبيّن بولتون أنه لن يفهم مضمون التسجيلات حتى لو استمع إليها؛ لكونها باللغة العربية، غير أنه قرأ النص المترجم لما جاء فيها.
 
 
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.
 
 
وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقر بقتله وتجزئة جثته، إثر فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
 
 
وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمَر بالجريمة.
 
 
وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" هو من أمر بقتل خاشقجي.
 
 
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.
 
 
وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهم إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم. 
 
 
 
اقرأ أيضا: أوغلو: استمعت لتسجيل قتل خاشقجي.. "الطبيقي" كان مستمتعا
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