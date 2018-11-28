البيت الأبيض يمنع "هاسبل" من تقديم إحاطة بشأن خاشقجي

A + A -

لندن – عربي21 -قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن البيت الأبيض منع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبل، أو أي مسؤول أمني من تقديم إحاطة لدى مجلس النواب الأمريكي بخصوص مقتل الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يقدم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، إحاطة بشأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، قبل التصويت على إيقاف الدعم للرياض بشأن الحرب التي تقودها في اليمن.

اقرأ أيضا: بعد تسريب WP.. ترامب يهاتف بومبيو وهاسبل بشأن خاشقجي

وجاء في الصحيفة بحسب ما ترجمته "عربي21"، أن المسائل المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، عادة ما يكون المسوؤلون الاستخباريون جزءا منها، لكن غيابهم أصبح أكثر وضوحا مؤخرا.

من جانب آخر، قال مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، جون بولتون، إن البيت الأبيض لن يمنع هاسبل من تقديم أي إحاطة، لكنه قال إنه غير مهتم بسماع التسجيلات الموجودة لدى تركيا، والتي استمعت لها هاسبل أثناء زيارتها الأخيرة.

وبرر بولتون قراره بحسب موقع "سي بي أس" الإخباري الأمريكي بأنه "لا يفهم اللغة العربية".

وأضاف: "الذين استمعوا إلى التسجيلات ممن يفهم اللغة العربية أعلمونا بجوهرها".