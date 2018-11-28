living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يطيح "ملكة إنستغرام" الحسناء

28
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفتنوس الإيطالي، من إطاحة الفنانة الأميركية الحسناء سيلينا غوميز عن عرشها في "مملكة إنستغرام" بعد أن كانت أكثر المشاهير متابعة على تلك المنصة الاجتماعية الشهيرة.
وجاء نجاح رونالدو عقب أعوام احتل فيها المركز الثاني بعد سيلينا في موقع إنستغرام، لكنه تخطى عدد متابعيها الـ144,308,767 بعدد متابعين يصل إلى 144,309,204.
 
وعلى الرغم من أن الفارق كان بسيطا بين النجمين لحظة تفوق رونالدو، فإن عدد متابعي الأخير بلغ مؤخرا حوالي 146 مليونا على إنستغرام.
 
وربما جاء نجاح رونالد، بعد قرار سيلينا أخذ فترة من الراحة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان آخر منشور لها على "إنستغرام" في يوم 23 سبتمبر، وفقا لمجلة elle الفرنسية.
 
وأوضحت سيلينا للمجلة الفرنسية إنها قررت أخذت بعض الراحة لتلقي العلاج النفسي، كما تحدثت عدة مرات بشأن تخليها عن "إنستغرام".
 
وكشفت أنه حتى لم يعد التطبيق متاحا لديها، وقالت: "لم أعد نشطة على الإنترنت، ولا أملك كلمة المرور الخاصة بحسابي على إنستغرام".
 
واعتبرت النجمة الأميركية أن إنستغرام يعد مكانا مليئا بالزيف بالنسبة لها، مردفة: "أعلم أن لصوتي دورا بارزا جدا، ولكني لا أستهين به أيضا، فأنا حريصة جدا بشأن كل شيء وخاصة حياتي الشخصية، ولا أكترث أن يراني الناس على طبيعتي، فأنا أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها ولا أحاول الاختباء وراء المظاهر".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout