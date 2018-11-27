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ترامب: الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين "آمن للغاية"

27
NOVEMBER
2018
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دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام ما سماه "الآمن جدا" للغاز المسيل للدموع من قبل أفراد حرس الحدود لصد حشد من المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى.
ووصف منتقدون تصرف رجال حرس الحدود بأنه مبالغ فيه، لكن ترامب ظل متشبثا بموقفه. وقال، الاثنين، إن رجال حرس الحدود تعرضوا لاقتحام "أناس قساة جدا".
 
لكن خلال اجتماع المائدة المستديرة في المسيسيبي في وقت لاحق بدأ الرئيس يقر بأن أطفالا قد تعرضوا للغاز المسيل للدموع.
 
وقال متسائلا: "لماذا يهرع والدين إلى منطقة يعرفون جيدا أنها تحوي غازا مسيلا للدموع، أو ستحوي الغاز، ومع ذلك يركضون بصحبة طفل".
 
وأضاف أنها كانت "شكلا بسيطا من الغاز المسيل للدموع"، وأنه قد تأكد من أنه "آمن للغاية".
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