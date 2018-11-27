توقيف مهاجرين على حدود أميركا حاولوا الدخول بالقوة

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أوقفت السلطات الأميركية، الاثنين، 42 مهاجرا على الجانب الأميركي من الحدود مع المكسيك، خلال محاولتهم العبور بالقوة إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في شرطة الحدود، رودني سكوت، لشبكة "سي إن إن": "42 شخصا اجتازوا الحدود وقد أوقفوا. وحتى أكون صريحا، فإن كثرا (آخرين) من الأشخاص قد تمكنوا من اجتياز الحدود (من دون أن يتعرضوا للتوقيف)"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويمثل المهاجرون الموقوفون، الذين يشكل الرجال غالبيتهم، قسما من حوالي 500 شخص حاولوا اجتياز الحدود في تيخوانا، قبل أن تصدهم قوات الأمن الأميركية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وبعد هذا الحادث، أغلقت الحدود فترة قصيرة بين تيخوانا وسان دييغو في ولاية كاليفورنيا.