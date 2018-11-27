اعتقال موظف حكومي بارز بفرنسا بتهمة التجسس لبيونغيانغ

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عربي 21 - اعتقل جهاز الاستخبارات الفرنسي موظفا حكوميا بارزا يشتبه بتجسسه لصالح كوريا الشمالية.

واعتقلت الاستخبارات بونوا كينوديه رئيس رابطة الصداقة الفرنسية الكورية مؤلف كتاب عن النظام في بيونغيانغ الأحد الماضي فيما يجري المدعي العام الفرنسي تحقيقات بشأن "جمع وتسليم معلومات لجهة خارجية قد تقوض مصالح الدولة".

وتبحث الاستخبارات فيما إذا كان بينوديه قدم معلومات للجانب الكوري الشمالي بحسب مصادر قضائية.

وداهمت فرق التحقيق مكتب المسؤول في مجلس الشيوخ الفرنسي وأشارت مصادر إلى أن التحقيقات منذ أشهر طويله في آذار/مارس.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي فإن كينوديه مسؤول كبير في المجلس في قسم الهندسة المعمارية والتراث والحدائق.

وكتب مقالات عدة حول كوريا الشمالية وسافر مرارا في أنحاء شبه الجزيرة الكورية.

وتعمل رابطة الصداقة الفرنسية الكورية على تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية وتدعم توحيد الكوريتين.