بالصور - "الحلاق الوطواط" يثير دهشة الكثيرين

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أثار حلاق في تركيا دهشة الكثير من السياح والمواطنين، من خلال طريقته الغريبة جدا في حلاقة ذقن الزبائن والتي شبهها البعض بـ"الوطواط".

فذلك الحلاق يؤدي عمله في محله الصغير بمنطقة "عريفية" في ولاية سقاريا شمال غربي تركيا، معلقا من سقف دكانه رأسا على عقب، وبطريقة تشبه تعلق الوطواط (الخفاش) يطلق عليه المواطنون لقب "الحلاق الوطواط".

ونقلت وكالة "ترك برس" عن الرجل قوله إنه يزاول عمله بهذه الطريقة منذ عام 1995 وإلى الآن.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين الأتراك يأتون من مختلف الأماكن لرؤية كيف يقوم بعمله معلقا في السقف، فضلا عن السياح الأجانب.

وأعرب عدد من الزبائن عن إعجابهم الشديد بطريقة عمل الحلاق، داعسن الزبائن إلى تجربة الحلاقة عند "الحلاق الوطواط".